Стихи Тараса Шевченко будут читать в Твери на разных языках
3 марта в библиотеке имени Горького Твери пройдет ежегодный конкурс на лучшее чтение стихотворений украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко. Соорганизаторы мероприятия - украинская национально-культурная автономия «Свiтанок».
Участники конкурса - школьники и студенты вузов. В этом году география желающих принять участие в поэтическом состязании широка - Татарстан, Якутия, Башкортостан, Томск, Пенза, Москва. Условий как таковых нет, более того, стихи можно читать на любом языке.
Заявку на участие можно оставить в отделе литературы на иностранных языках, по адресу:Forlit-Tver@yandex.ru или по тел. 34-77-26.
Библиотека Горького, актовый зал
3 марта с 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU