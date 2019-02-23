Стихи Тараса Шевченко будут читать в Твери на разных языках

СЕГОДНЯ 20:00 2019-02-23T20:14:18+03:00

В этом году география участников конкурса широка

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3 марта в библиотеке имени Горького Твери пройдет ежегодный конкурс на лучшее чтение стихотворений украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко. Соорганизаторы мероприятия - украинская национально-культурная автономия «Свiтанок».

Участники конкурса - школьники и студенты вузов. В этом году география желающих принять участие в поэтическом состязании широка - Татарстан, Якутия, Башкортостан, Томск, Пенза, Москва. Условий как таковых нет, более того, стихи можно читать на любом языке.

Заявку на участие можно оставить в отделе литературы на иностранных языках, по адресу:Forlit-Tver@yandex.ru или по тел. 34-77-26.

Библиотека Горького, актовый зал

3 марта с 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU