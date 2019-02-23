2019-02-23T19:08:53+03:00
Происшествия

Автомобильный вор позарился на магнитолу в Тверской области и теперь может сесть в тюрьму

Злоумышленника удалось вычислить в течение суток
Ирина ТАРАСОВА
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Установить и задержать преступника удалось в течение дежурных сутокУстановить и задержать преступника удалось в течение дежурных сутокФото: Олег ЗОЛОТО
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23 февраля в полицию Бологовского района Тверской области обратился местный житель. Мужчина рассказал, что припарковал свою автомашину у дома, где проживает, а утром обнаружил, что автомобиль вскрыт, и из него похищены магнитола и видеорегистратор. Ущерб он оценил в 6 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник взломал замок водительской двери и проник в авто.

Установить и задержать преступника удалось в течение дежурных суток. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Бологое. В ходе допроса, он сознался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие. Мужчина задержан в порядке статей 91 – 92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество возвращено владельцу,- сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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