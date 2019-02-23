В День защитника Отечества жителей Твери приглашают на просмотр редкого фильма «Человек № 217»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-23T14:58:37+03:00

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23 февраля Тверь отмечает День защитника Отечества.

Тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) советского режиссера Михаила Ромма.

Если говорить о фильме, то он удостоен Большой международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.

По сюжету: в немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…

Библиотека им. А.И. Герцена, Горница

Тверской пр-т, 5.

23 февраля в 16.00.

Контактный телефон 34-82-14.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU