В День защитника Отечества жителей Твери приглашают на просмотр редкого фильма «Человек № 217»
23 февраля Тверь отмечает День защитника Отечества.
Тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) советского режиссера Михаила Ромма.
Если говорить о фильме, то он удостоен Большой международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.
По сюжету: в немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…
Библиотека им. А.И. Герцена, Горница
Тверской пр-т, 5.
23 февраля в 16.00.
Контактный телефон 34-82-14.
Вход свободный.
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