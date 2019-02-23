2019-02-23T14:58:37+03:00
Звезды

В День защитника Отечества жителей Твери приглашают на просмотр редкого фильма «Человек № 217»

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Малоизвестный шедевр в 1944 году снял режиссер Михаил Ромм. Фото: соцсетиМалоизвестный шедевр в 1944 году снял режиссер Михаил Ромм. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

23 февраля Тверь отмечает День защитника Отечества.

Тверской киноклуб «Диалог» приглашает на просмотр малоизвестного шедевра «Человек № 217» (СССР, 1944 г.) советского режиссера Михаила Ромма.

Если говорить о фильме, то он удостоен Большой международной премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру, Сталинскую премию II степени получили режиссёр Михаил Ромм, актёры Елена Кузьмина и Василий Зайчиков, оператор Борис Волчек.

По сюжету: в немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. Русская девушка Таня, она же человек № 217, продана бакалейщику, у которого дворником работает советский ученый-математик. Претерпевая нечеловеческие унижения, непередаваемые душевные (а порой и чисто физические) муки, пленники настроены мстить и бороться за свою свободу…

Библиотека им. А.И. Герцена, Горница

Тверской пр-т, 5.

23 февраля в 16.00.

Контактный телефон 34-82-14.

Вход свободный.

12+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время пожара на Деревообрабатывающем комбинате в Вышнем Волочке Тверской области пострадало два человека
День защитника Отечества начался в Твери с возложения цветов и торжественного прохождения курсантов академии ВКО
Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вышневолоцком районе Тверской области
Ведущей юбилейного конкурса «Мисс Тверь» станет «Мисс Земля» Виктория Щукина
Администрация Твери прокомментировала инициативу с установлением памятника Екатерине Великой
Юбилейное «Лебедушкино озеро» пройдет в выходные на новой площадке под Тверью
В Сербии на туристической выставке представляют "Средневековую Тверь"
Жителям Тверской области вручили государственные и региональные награды
В Тверской области дорожают овощи, печенье и пшено
До 2025 года из аварийного жилья в Тверской области переселят более 4000 человек
Мужчина в Твери побил жену и двух несовершеннолетних детей
Школьники в Твери могут бесплатно посетить тир и посмотреть вооружение русской армии разных времен
В Твери задержан подозреваемый в распространении тяжелых наркотиков
Сильный ветер в Твери ломает деревья и скрывает дорожные знаки
Спасатели помогают жителям Твери убирать с крыш многоэтажек опасные сосульки