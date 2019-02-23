2019-02-23T14:47:30+03:00
Происшествия

Во время пожара на Деревообрабатывающем комбинате в Вышнем Волочке Тверской области пострадало два человека

Мужчины с ожогами доставлены в городскую больницу
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Выгорело 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВыгорело 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

23 февраля в 10.07 в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о задымлении в цеху древесно-стружечных плит деревообрабатывающего комбината, расположенного в городе Вышний Волочек (ул. Лесозаводская, д. 3).

В двухэтажном строении на момент пожара работало 14 человек, по прибытию пожарных из здания всем удалось выйти. Однако без пострадавших не обошлось. Мужчины 1971 года рождения с 10% ожогов и 1962 года рождения с 40% ожогов доставлены в Вышневолоцкую ЦРБ.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление и очаговое горение опилок в цеху. Вызов номер подтвердил, что произошло загорание опилок в сушилке. Предварительная причина - нарушение технологического процесса.- комментирует пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В 11.11 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. К 14.15 после проливки помещения была объявлена полная ликвидация пожара.

Пострадало два человека. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пострадало два человека. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День защитника Отечества жителей Твери приглашают на просмотр редкого фильма «Человек № 217»
День защитника Отечества начался в Твери с возложения цветов и торжественного прохождения курсантов академии ВКО
Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вышневолоцком районе Тверской области
Ведущей юбилейного конкурса «Мисс Тверь» станет «Мисс Земля» Виктория Щукина
Администрация Твери прокомментировала инициативу с установлением памятника Екатерине Великой
Юбилейное «Лебедушкино озеро» пройдет в выходные на новой площадке под Тверью
В Сербии на туристической выставке представляют "Средневековую Тверь"
Жителям Тверской области вручили государственные и региональные награды
В Тверской области дорожают овощи, печенье и пшено
До 2025 года из аварийного жилья в Тверской области переселят более 4000 человек
Мужчина в Твери побил жену и двух несовершеннолетних детей
Школьники в Твери могут бесплатно посетить тир и посмотреть вооружение русской армии разных времен
В Твери задержан подозреваемый в распространении тяжелых наркотиков
Сильный ветер в Твери ломает деревья и скрывает дорожные знаки
Спасатели помогают жителям Твери убирать с крыш многоэтажек опасные сосульки