Во время пожара на Деревообрабатывающем комбинате в Вышнем Волочке Тверской области пострадало два человека

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-23T14:47:30+03:00

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23 февраля в 10.07 в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о задымлении в цеху древесно-стружечных плит деревообрабатывающего комбината, расположенного в городе Вышний Волочек (ул. Лесозаводская, д. 3).

В двухэтажном строении на момент пожара работало 14 человек, по прибытию пожарных из здания всем удалось выйти. Однако без пострадавших не обошлось. Мужчины 1971 года рождения с 10% ожогов и 1962 года рождения с 40% ожогов доставлены в Вышневолоцкую ЦРБ.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление и очаговое горение опилок в цеху. Вызов номер подтвердил, что произошло загорание опилок в сушилке. Предварительная причина - нарушение технологического процесса.- комментирует пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В 11.11 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. К 14.15 после проливки помещения была объявлена полная ликвидация пожара.

Пострадало два человека. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU