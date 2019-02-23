2019-02-23T10:36:47+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вышневолоцком районе Тверской области

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем
Ирина ТАРАСОВА
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В 22:27 22 февраля поступила информация о пожаре деревне Афимьино Вышневолоцкого района Тверской области.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №9, №61, №52. Всего к ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 11 человек и 4 единицы техники.

По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 15 квадратных метров. Есть пострадавшие.

Сначала нашли труп мужчины, затем хозяйки квартиры.

- Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. В 22:41 объявлена локализация пожара. В 22:56 объявлена полная ликвидация пожара, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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