День защитника Отечества начался в Твери с возложения цветов и торжественного прохождения курсантов академии ВКО

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-23T14:14:16+03:00

В мероприятии принял участие глава региона и митрополит Тверской и Кашинский Савва

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23 февраля с 9 утра в Твери начались церемонии возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям на территории города.

В 11 часов возложили цветы и к стеле «Город воинской славы». Незадолго до этого улицу Советскую перекрыли, но ненадолго, а только на время мероприятия.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава города Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Савва, а также ветераны Великой Отечественной войны, курсанты ВКО имени Жукова, суворовцы и жители города.

После возложения цветов к стеле курсанты ВКО, в том числе и парадный расчет девушек-курсантов, прошли по площади торжественным маршем.

Сразу после этого многие горожане отправились в Парк Победы,где должно было состояться открытие нового экспоната музея - легендарного танка Т-34.

Также праздничные мероприятия проходят в Городском саду и у ДК "Пролетарка"

Завершится праздник в Твери в 20.00 фейерверком.

Церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы»Фото: Ирина ТАРАСОВА

Торжественное прохождение курсантов академии ВКОФото: Ирина ТАРАСОВА

У стелы «Город воинской славы»Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU