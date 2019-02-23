День защитника Отечества начался в Твери с возложения цветов и торжественного прохождения курсантов академии ВКО
23 февраля с 9 утра в Твери начались церемонии возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям на территории города.
В 11 часов возложили цветы и к стеле «Город воинской славы». Незадолго до этого улицу Советскую перекрыли, но ненадолго, а только на время мероприятия.
В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава города Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Савва, а также ветераны Великой Отечественной войны, курсанты ВКО имени Жукова, суворовцы и жители города.
После возложения цветов к стеле курсанты ВКО, в том числе и парадный расчет девушек-курсантов, прошли по площади торжественным маршем.
Сразу после этого многие горожане отправились в Парк Победы,где должно было состояться открытие нового экспоната музея - легендарного танка Т-34.
Также праздничные мероприятия проходят в Городском саду и у ДК "Пролетарка"
Завершится праздник в Твери в 20.00 фейерверком.
Церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы»Фото: Ирина ТАРАСОВА
Торжественное прохождение курсантов академии ВКОФото: Ирина ТАРАСОВА
У стелы «Город воинской славы»Фото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU