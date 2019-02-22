Администрация Твери прокомментировала инициативу с установлением памятника Екатерине Великой

СЕГОДНЯ 20:13 2019-02-22T20:20:08+03:00

Вопрос о переименовании главной улицы города будет решаться уже в ближайшие дни Фото: Виктория ЖУКОВА

Данный вопрос будет рассматриваться уже на ближайшем заседании комиссии по топонимике

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По сообщению пресс-службы администрации Твери письмо с инициативой возвращения улице Советская исторического названия Миллионная, переименовании площади Ленина в Екатерининскую, а также установке памятника императрице Екатерине Великой группа горожан передала комиссии по топонимике 28 декабря. Напомним, бурное обсуждение началось по этому вопросу в Твери 22 февраля.

- В настоящее время обращение рассматривается на предмет соответствия нормам Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 30 июня 2016 № 177, - уточняют в администрации города.

Также сообщается, что данный вопрос будет рассматриваться на очередном заседании комиссии по топонимике, которое состоится уже в конце февраля.

Еще немного о цифрах: комиссия по топонимике администрации Твери получает в среднем 3-4 инициативы граждан в месяц. В каждом из писем просят либо установить памятник, либо переименовать улицу города.

ИСТОЧНИК KP.RU