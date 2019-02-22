2019-02-22T18:51:10+03:00
Туризм

В Сербии на туристической выставке представляют "Средневековую Тверь"

Именно так называется маршрут, рассказывающий о правлении князя Михаила Тверского
Ирина ТАРАСОВА
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В маршруте рассказывается о времени правления благоверного князя.В маршруте рассказывается о времени правления благоверного князя.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Делегация Тверской области стала участником 41 Международной туристической выставки «Sаjam Turizma», которая проходит 20-22 февраля в Сербии. Мероприятие, организованное Министерством культуры РФ, стало главным событием Дней российской духовной культуры.

Тверской проект, а это маршрут и одноимённый ролик «Средневековая Тверь», был разработан Министерством туризма в честь 700-летия подвига Михаила Тверского. Он рассказывает о времени правления благоверного князя.

В маршрут входят следующие пункты - Тверь, Старица, Торжок, село Городня. Поездка рассчитана на путешественников с детьми. Ранее маршрут был презентован российским федеральным туроператорам, которые дали ему высокую оценку.

Также в рамках выставки Тверская область представлена работами «Торжокских золотошвей»: это панно «Нило-Столобенская пустынь» и икона с вышитым золотной нитью изображением Нила Столобенского. Также гости могут познакомиться с монастырской продукцией из Нило-Столобенской пустыни и храмового комплекса в Завидово.

«Sаjam Turizma» – крупнейшая профильная выставочная площадка на Балканском полуострове и 5-я по величине в Европе. Традиционно мероприятие собирает порядка 70 тысяч участников из более 50 стран. Выставка ориентирована на профессионалов туристического бизнеса.

Проект была разработан Министерством туризма в честь 700-летия подвига Михаила Тверского Фото: Ирина ТАРАСОВА

Проект была разработан Министерством туризма в честь 700-летия подвига Михаила ТверскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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