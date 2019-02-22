Юбилейное «Лебедушкино озеро» пройдет в выходные на новой площадке под Тверью

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-22T19:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресение, 24 февраля состоится юбилейный ХХ Кубок Твери по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро».

В этом году состязания будут проходить на новом месте – в парке «Полигон», который находится на 155-м километре трассы М-10 (напротив поворота на Чуприяновку).

Торжественное открытие запланировано на 11:00, а через полчаса начнутся заезды. Зрителей ожидают трюки и перевороты на абсолютно новых, необкатанных трассах. «Лебедушкино озеро-2019» обещает стать еще более зрелищным, чем было в предшествующие годы. Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу: катание на собачьих упряжках, выставку военной техники, техники МЧС, стрелкового оружия, интерактивную площадку «Русские богатыри».

ИСТОЧНИК KP.RU