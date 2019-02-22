Жителям Тверской области вручили государственные и региональные награды

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-22T18:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери 22 февраля в Тверском академическом театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Губернатор Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды.

Майора полиции Виталия Шевцова и лейтенанта полиции Александра Котенкова награждили медалями «За отличие в охране общественного порядка». Они задержали особо опасного вооружённого преступника.

Медалями «За спасение погибавших» отмечены жители Твери и Ржева, спасшие людей из горящих зданий. Это сотрудник военкомата города Твери Сергей Георгиевский, помощник начальника караула 3-й пожарно-спасательной части Сергей Зиновьев, работник предприятия «Электромеханика» Алексей Бурменко.

Также памятным знаком Губернатора «За доблестную службу в Тверской области» были награждены член правления регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Алексей Виноградов, начальник кафедры Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова Андрей Глущенко.

Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» отмечен член регионального отделения общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Сергей Бойков, командиру войсковой части 40 963 Ржева Вячеславу Скрипко.

ИСТОЧНИК KP.RU