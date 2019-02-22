В Тверской области дорожают овощи, печенье и пшено

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-22T18:04:39+03:00

А вот чай и карамель немного стали дешевле

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Тверьстат опубликовал итоги недельного мониторинга изменений средних потребительских цен на продукты. В Тверской области на 3,1% подорожало пшено, килограмм в среднем стоит уже 60 рублей 60 копеек.

Также растут цены на овощи: капуста прибавила 2%, лук -1,1%, а картошка – 1,6%. Еще в регионе дорожает соль (+2%), печень (+1,8%), сметана (+1,4%) и баранина (+1,3%). Незначительно (меньше 1%) прибавили в стоимости вермишель, хлеб, мука, конфеты, сыры, сосиски и вареная колбаса.

При этом дешевле в Тверской области стала свинина. Килограмм в среднем стоит 229 рублей (-3%). Также упала цена на творог, чай, маргарин, карамель и сахарный песок.

Куриные яйца на минувшей неделе сбросили 0,7%. Десяток в настоящий момент в среднем можно купить за 63 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU