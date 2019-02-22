Мужчина в Твери побил жену и двух несовершеннолетних детей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-02-22T17:58:21+03:00

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В Заволжском районном суде Твери рассмотрели дело в отношении очередного дебошира. 24 января 2019 года местный житель сначала избил своего несовершеннолетнего сына (ударил кулаком по лицу), а затем схватил жену и ударил ее лбом об угол печи. После этого он нанес женщине еще два удара по лицу и ногам. Получила от злого отца и несовершеннолетняя дочь. Девочку он схватил за волосы и дважды ударил рукой по голове.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был признан виновным. За побои ему назначили административные штрафы в размере пяти тысяч рублей за каждое правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU