Школьники в Твери могут бесплатно посетить тир и посмотреть вооружение русской армии разных времен

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-22T16:41:27+03:00

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В Твери в преддверии Дня защитника Отечества в помещении Тверского регионального отделения общественной организации «Союз десантников России» (улица Горького, 128 корп. 1) открылся тир. Теперь здесь можно будет в рамках экскурсии не только посмотреть вооружение и оснащение русской армии разных времен, но и пострелять из пневматического оружия.

Первыми тир посетили семиклассники из гимназии №12. Специально для подростков была организована познавательная экскурсия, посвященная четырем эпохам воинской славы Твери, – от периода княжения Михаила Тверского до времен Великой Отечественной войны.

В администрации Твери сообщили, что все экскурсии для школьников бесплатны. Проводятся они только для организованных школьных групп и по записи по телефону: +7 910-647-02-21.

ИСТОЧНИК KP.RU