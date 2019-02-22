Школьники в Твери могут бесплатно посетить тир и посмотреть вооружение русской армии разных времен
В Твери в преддверии Дня защитника Отечества в помещении Тверского регионального отделения общественной организации «Союз десантников России» (улица Горького, 128 корп. 1) открылся тир. Теперь здесь можно будет в рамках экскурсии не только посмотреть вооружение и оснащение русской армии разных времен, но и пострелять из пневматического оружия.
Первыми тир посетили семиклассники из гимназии №12. Специально для подростков была организована познавательная экскурсия, посвященная четырем эпохам воинской славы Твери, – от периода княжения Михаила Тверского до времен Великой Отечественной войны.
В администрации Твери сообщили, что все экскурсии для школьников бесплатны. Проводятся они только для организованных школьных групп и по записи по телефону: +7 910-647-02-21.
ИСТОЧНИК KP.RU