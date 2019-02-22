В Твери задержан подозреваемый в распространении тяжелых наркотиков

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-22T16:16:52+03:00

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В Заволжском районе Твери полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. По информации оперативников, 38-летний житель Калининского районе продал зависимому 0,39 граммов полусинтетического опиоидного наркотика.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области в отношении жителя Калининского района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы. В настоящее время он находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU