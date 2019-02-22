2019-02-22T15:53:02+03:00
Происшествия

Сильный ветер в Твери ломает деревья и скрывает дорожные знаки

Жителям следует быть внимательными
Виктория ЖУКОВА
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Дорожный знак вывернуло в обратную сторону Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/ Олег КлимушинДорожный знак вывернуло в обратную сторону Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/ Олег Климушин
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В Твери непогода стала доставлять жителям неудобства. Порывы сильного ветра уже сорвали несколько дорожных знаков и указателей. Так, от стихии пострадал перекресток у стадиона «Химик». Дорожные знаки там частично смялись и вылетели из оснований, угрожая повредить проезжающие автомобили.

Еще днем 22 февраля ветер повалил дерево на улице Склизкова рядом со школой №43. Очевидцы рассказали, что ветки упали прямо на дорогу, закрывая проезд. На место происшествия оперативно приехали сотрудники городского отряда ЧС. Они быстро распилили дерево и освободили проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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