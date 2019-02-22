Спасатели помогают жителям Твери убирать с крыш многоэтажек опасные сосульки

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-22T15:21:29+03:00

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Сотрудники УМЧС помогают жителям Тверской области даже в бытовых вопросах. Например, дошкольным детским учреждениям спасатели помогли в сбивании сосулек, свисающих с крыш, а на территории социально значимых объектов пожарные убирали снежные завалы с крыш и дорожек. Для пожилых людей спасатели расчищают проходы к жилым домам.

В четверг, 21 февраля личный состав пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» помог жителям многоквартирного жилого дома №16 по улице Гвардейская. Данный дом никакой Управляющей компанией не обслуживается, а свисающие сосульки по всему периметру представляют опасность для жителей дома и прохожих.

Спасатели оперативно убрали наледь с крыши.

- Жильцы данного многоквартирного дома выразили слова искренней благодарности в адрес личного состава пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» и пожелали успехов в нелегкой службе сотрудников МЧС России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU