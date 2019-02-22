Житель Твери избил шваброй мать своей девушки

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-22T14:45:13+03:00

В итоге 21 февраля мужчина был арестован на пять суток Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В Твери мужчина поссорился с матерью своей девушки. Произошло это 14 января 2019 года.

Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина схватил швабру и несколько раз ударил рукояткой женщину по животу и рукам. После этого он оттолкнул пострадавшую.

В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что у женщины диагностировали кровоподтеки на руках и на правом бедре. При этом потерпевшая настаивая на строгом наказании и просила назначить правонарушителю административный арест. В итоге 21 февраля мужчина был арестован на пять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU