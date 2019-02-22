Сотрудники ФСБ в Твери пресекли деятельность нарколаборатории

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-22T14:10:36+03:00

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В Твери сотрудники регионального ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории. На кадрах оперативной съемки видно, как силовики сначала перебираются через забор частного дома, а после задерживают первых подозреваемых в незаконной деятельности - женщину и мужчину. Затем в кадр попадают еще три человека в наручниках, после чего силовики начинают исследовать лабораторию для производства наркотиков. Помимо самого аппарата, с помощью которого подозреваемые изготавливали запрещенные вещества, на полу одной из комнат было обнаружено внушительное количество смертельного зелья.

По сведениям Заволжского районного суда Твери, подозреваемые заключены под стражу до 17 апреля.

ФСБ накрыло нарколабораторию в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU