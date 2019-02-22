2019-02-22T14:10:36+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ в Твери пресекли деятельность нарколаборатории

Подозреваемые уже заключены под стражу
Альберт БОЙКОВ
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Незаконную деятельность граждан пресекли сотрудники ФСБ Фото: стоп-кадр с оперативной съемки ФСБ России по Тверской областиНезаконную деятельность граждан пресекли сотрудники ФСБ Фото: стоп-кадр с оперативной съемки ФСБ России по Тверской области
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В Твери сотрудники регионального ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории. На кадрах оперативной съемки видно, как силовики сначала перебираются через забор частного дома, а после задерживают первых подозреваемых в незаконной деятельности - женщину и мужчину. Затем в кадр попадают еще три человека в наручниках, после чего силовики начинают исследовать лабораторию для производства наркотиков. Помимо самого аппарата, с помощью которого подозреваемые изготавливали запрещенные вещества, на полу одной из комнат было обнаружено внушительное количество смертельного зелья.

По сведениям Заволжского районного суда Твери, подозреваемые заключены под стражу до 17 апреля.

ФСБ накрыло нарколабораторию в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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