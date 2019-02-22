Ночью в парк Победы Твери привезли легендарный танк Т-34

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-22T13:20:15+03:00

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В парке Победы Твери устанавливают новый экспонат - танк Т-34. Привезли его в столицу Верхневолжья еще 14 февраля из военно-технического музея Московской области. Экспонат привели в порядок и отреставрировали.

На Т-34 нанесли имя Героя Советского Союза Степана Горобца и бортовой номер «03» в память о легендарном рейде 1941 года.

Напомним, торжественное открытие нового экспоната состоится в субботу, 23 февраля. С 12:00 на территории парка Победы будет идти развлекательная программа, у катка будет открыта фото-зона и будет работать полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU