2019-02-22T13:03:53+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, которые организовали три нарколаборатории в Тверской области

Силовики застали злоумышленников с поличным
Виктория ЖУКОВА
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Силовики на месте задержали с поличным шесть человекСиловики на месте задержали с поличным шесть человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области сотрудники регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность международной организованной преступной группы (ОГП), которая занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

В состав банды входили россияне и выходцы из Украины. Силовики обнаружили три нарколаборатории с высокопроизводительным оборудованием, стоимостью которого превышает 3 млн рублей. На месте также были задержаны с поличным шесть человек.

В пресс-службе регионального УФСБ России сообщили, что из незаконного оборота было изъято более пяти килограммов запрещенных веществ. Обнаружено было еще около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков стоимостью около 20 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств деятельности группировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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