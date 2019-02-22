На дорогах Тверской области стартует трехдневный "Контроль трезвости"

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-22T12:08:32+03:00

Полицейские в очередной раз будут проверять автомобилистов на адекватность

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В пятницу, 22 февраля, региональное управление ГИБДД вновь запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости. Контрольное мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 24 февраля включительно.

Нарушителей правил дорожного движения ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водителю придется отдать права и выплатить 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последуют более серьезные санкции. Водитель под "мухой" рискует на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU