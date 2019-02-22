28 работникам муниципального предприятия Тверской области задолжали около 400 тысяч рублей
В Тверской области Осташковская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства.
По состоянию на 13 февраля 28 работникам МУП Осташковского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство» не выплатили зарплату. Сумма общей задолженности составляла 380 тысяч рублей.
После проверки было внесено представление руководству предприятия о недопустимости нарушений трудового законодательства. А также в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.
- Задолженность по заработной плате перед всеми работниками предприятия погашена в полном объеме, - сообщили в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU