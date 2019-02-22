2019-02-22T11:51:01+03:00
Общество

28 работникам муниципального предприятия Тверской области задолжали около 400 тысяч рублей

Зарплату сотрудники получили только после вмешательства прокуратуры
Виктория ЖУКОВА
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Зарплату сотрудники получили только после вмешательства прокуратурыЗарплату сотрудники получили только после вмешательства прокуратурыФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области Осташковская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства.

По состоянию на 13 февраля 28 работникам МУП Осташковского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство» не выплатили зарплату. Сумма общей задолженности составляла 380 тысяч рублей.

После проверки было внесено представление руководству предприятия о недопустимости нарушений трудового законодательства. А также в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

- Задолженность по заработной плате перед всеми работниками предприятия погашена в полном объеме, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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