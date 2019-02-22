Движение транспорта в центре Твери 23 февраля будет перекрыто
В Твери вводится ограничение движение транспорта в центре города. Связано это с торжественными мероприятиями в День защитника Отечества.
С 09:30 до 11:30 в субботу, 23 февраля движение и парковку всех видов транспорта запретят на улице Советской: на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева, а также от улицы Салтыкова-Щедрина и от Советской до улицы Крылова.
А с 18:30 до 20:30 проезд будет ограничен на улице Софьи Перовской. В зоне перекрытия площадь у обелиска Победы, участок от улицы Ефимова до моста через Тьмаку в створе улицы Советской, а также набережная реки Тьмаки от улицы Софьи Перовской до Бебеля.
Кроме того, до 13:00 24 февраля будет перекрыта Театральная площадь. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU