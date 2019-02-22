2019-02-22T11:34:43+03:00
Общество

Движение транспорта в центре Твери 23 февраля будет перекрыто

В городе запланирован ряд праздничных мероприятий
Виктория ЖУКОВА
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Водителям лучше объезжать центр городаВодителям лучше объезжать центр городаФото: Виктор Буздин
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В Твери вводится ограничение движение транспорта в центре города. Связано это с торжественными мероприятиями в День защитника Отечества.

С 09:30 до 11:30 в субботу, 23 февраля движение и парковку всех видов транспорта запретят на улице Советской: на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева, а также от улицы Салтыкова-Щедрина и от Советской до улицы Крылова.

А с 18:30 до 20:30 проезд будет ограничен на улице Софьи Перовской. В зоне перекрытия площадь у обелиска Победы, участок от улицы Ефимова до моста через Тьмаку в створе улицы Советской, а также набережная реки Тьмаки от улицы Софьи Перовской до Бебеля.

Кроме того, до 13:00 24 февраля будет перекрыта Театральная площадь. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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