Полицейские по кровавым следам нашли браконьеров в лесу Тверской области
В Тверской области в окрестностях деревни Пестово полицейские обнаружили, что браконьеры незаконно охотятся на животных.
Следственно-оперативная группа осмотрела территорию и обнаружила на территории леса следы крови и волочения. Полицейским пришлось идти около километра по следам. В итоге они пришли к одному из дворов в близлежащем населенном пункте. Там неизвестный мужчина разделывал тушу дикого кабана.
Данный гражданин был задержан по подозрению в незаконной охоте. Дома у него оперативники нашли зарегистрированное в установленном порядке охотничье ружье со следами выстрела и охотничий нож. Задержанным оказался 34-летний местный житель.
- Застигнутый сотрудниками полиции с поличным мужчина не стал скрывать своих противоправных действий и признал вину, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Полицейские также установили, что к незаконной охоте причастен еще один мужчина, 64-летний местный житель. У него также были обнаружены туши дикого кабана, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье.
Мужчины причинили ущерб на 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU