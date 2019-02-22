Полицейские по кровавым следам нашли браконьеров в лесу Тверской области

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-22T11:00:59+03:00

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В Тверской области в окрестностях деревни Пестово полицейские обнаружили, что браконьеры незаконно охотятся на животных.

Следственно-оперативная группа осмотрела территорию и обнаружила на территории леса следы крови и волочения. Полицейским пришлось идти около километра по следам. В итоге они пришли к одному из дворов в близлежащем населенном пункте. Там неизвестный мужчина разделывал тушу дикого кабана.

Данный гражданин был задержан по подозрению в незаконной охоте. Дома у него оперативники нашли зарегистрированное в установленном порядке охотничье ружье со следами выстрела и охотничий нож. Задержанным оказался 34-летний местный житель.

- Застигнутый сотрудниками полиции с поличным мужчина не стал скрывать своих противоправных действий и признал вину, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Полицейские также установили, что к незаконной охоте причастен еще один мужчина, 64-летний местный житель. У него также были обнаружены туши дикого кабана, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье.

Мужчины причинили ущерб на 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU