2019-02-22T10:37:26+03:00
Происшествия

Обладательница отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области

Потерпевшей понадобилась госпитализация
Альберт БОЙКОВ
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В результате аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ результате аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 21 февраля, на 11 км трассы «Бологое-Куженкино» Тверской области, произошла авария в результате которой пострадала 28-летняя женщина. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 09:10.

Полицейские выяснили, что 28-летняя обладательницы "Лады Гранта" не учла дорожные условия и врезалась в "ВАЗ 2114", водитель которого двигался в попутном направлении.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия молодая женщина попала с травмами в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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