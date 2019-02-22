Обладательница отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
Потерпевшей понадобилась госпитализация
В результате аварии пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
В четверг, 21 февраля, на 11 км трассы «Бологое-Куженкино» Тверской области, произошла авария в результате которой пострадала 28-летняя женщина. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 09:10.
Полицейские выяснили, что 28-летняя обладательницы "Лады Гранта" не учла дорожные условия и врезалась в "ВАЗ 2114", водитель которого двигался в попутном направлении.
Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия молодая женщина попала с травмами в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU