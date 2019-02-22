2019-02-22T10:15:23+03:00
Общество

Улицу Советскую в Твери предложили переименовать в Миллионную, а площадь Ленина в – Екатерининскую

Волна переименований в городе всё никак не стихнет
Виктория ЖУКОВА
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Жители только начали привыкать к последним изменениям, а уже стали появляться новые задумкиЖители только начали привыкать к последним изменениям, а уже стали появляться новые задумкиФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери продолжается волна переименований улиц. 21 февраля депутат Тверской городской Думы и член комиссии по топонимике Сергей Шишков на своей личной странице в соцсети сообщил, что улицу Советскую предлагают назвать Миллионная, а вместо памятника Ленину установить памятник Екатерине II.

- Переименовательский зуд в Твери не дает опять покоя. В комиссию по топонимике при администрации города Твери поступило коллективное обращение по переименованию улицы Советская в улицу Миллионная, площади Ленина в площадь Екатерининскую и об установке памятника Екатерине II на месте памятника В.И. Ленину, - пишет Шишков.

Напомним, в конце 2018 года были переименована одна из центральных улиц Твери. Улица Володарского стала носить имя поэта Андрея Дементьева, а Советской площади стала площадью Михаила Тверского. Несмотря на то, что популярные карты уже внесли в свой интерфейс изменения, жители Твери продолжают путаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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