Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-10 под Тверью
На 180 километре автотрассы М-10 в Калининском районе Тверской области автомобиль срезался в ограждение. Произошло это около 22:50 21 февраля.
По информации региональной Госавтоинспекции, 34-летняя автомобилистка не справилась с управлением «Опель Астра». Она не выбрала безопасную скорость для движения и врезалась в разделительное ограждение. После этого автомобиль столкнулся с фурой «Фредлайнер» с полуприцепом контейнеровозом «Шмитц», которые ехал прямо по левой полосе.
Водитель легковушки скончалась на месте происшествия от полученных травм. Еще три пассажира иномарки – 26-летняя девушка и двое мужчин 21 и 28 лет были доставлены в больницу. И водитель, и все пассажиры в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU