2019-02-22T09:24:44+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-10 под Тверью

Легковушка врезалась в ограждение и протаранила фуру
Виктория ЖУКОВА
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34-летняя автомобилистка не справилась с управлением «Опель Астра» Фото: УГИБДД России по Тверской области34-летняя автомобилистка не справилась с управлением «Опель Астра» Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На 180 километре автотрассы М-10 в Калининском районе Тверской области автомобиль срезался в ограждение. Произошло это около 22:50 21 февраля.

По информации региональной Госавтоинспекции, 34-летняя автомобилистка не справилась с управлением «Опель Астра». Она не выбрала безопасную скорость для движения и врезалась в разделительное ограждение. После этого автомобиль столкнулся с фурой «Фредлайнер» с полуприцепом контейнеровозом «Шмитц», которые ехал прямо по левой полосе.

Водитель легковушки скончалась на месте происшествия от полученных травм. Еще три пассажира иномарки – 26-летняя девушка и двое мужчин 21 и 28 лет были доставлены в больницу. И водитель, и все пассажиры в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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