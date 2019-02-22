Отцы 23 февраля смогут бесплатно прокатиться на коньках

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-22T08:02:49+03:00

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В Тверской области пройдет праздничная акция "Папа – бесплатно". Суть ее проста – в субботу, 23 февраля отцы смогут бесплатно покататься на коньках.

Государственные спортивно-ледовые комплексы предоставят бесплатный входной купон на массовое катание мужчинам, которые пришли с детьми.

Поддерживает акцию СК "Юбилейный", СЛК "Орбита" и СЛК "Кристалл в Твери, СЛК "Старица", СЛК "Арктика" в Кимрах, СЛК "Волга" в Калязине и СЛК "Орион" в Бологое. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU