Отцы 23 февраля смогут бесплатно прокатиться на коньках
Государственные спортивно-ледовые комплексы проводят праздничную акцию
Государственные спортивно-ледовые комплексы проводят праздничную акциюФото: Александр ГЛУЗ
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В Тверской области пройдет праздничная акция "Папа – бесплатно". Суть ее проста – в субботу, 23 февраля отцы смогут бесплатно покататься на коньках.
Государственные спортивно-ледовые комплексы предоставят бесплатный входной купон на массовое катание мужчинам, которые пришли с детьми.
Поддерживает акцию СК "Юбилейный", СЛК "Орбита" и СЛК "Кристалл в Твери, СЛК "Старица", СЛК "Арктика" в Кимрах, СЛК "Волга" в Калязине и СЛК "Орион" в Бологое. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU