В паломническую поездку в Великий Новгород приглашают жителей Твери
Заранее необходимо записаться
Поездка состоится 3 марта
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3 марта, в воскресенье, жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Великий Новгород.
В Новгороде планируется посетить несколько мест:
- Свято-Юрьев мужской монастырь (где удастся побывать на Божественной Литургии, на экскурсии по обители и трапезе)
- Новгородский Кремль, Софийский собор, где будет возможность приложиться к святыням.
Отъезд из Твери в 4:00 утра. Возвращение - в 22:30.
Запись и все вопросы по телефону. 8-952-065-17-24 (Антон).
ИСТОЧНИК KP.RU