В паломническую поездку в Великий Новгород приглашают жителей Твери

21 Февр. 23:50 2019-02-21T23:58:26+03:00

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3 марта, в воскресенье, жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Великий Новгород.

В Новгороде планируется посетить несколько мест:

- Свято-Юрьев мужской монастырь (где удастся побывать на Божественной Литургии, на экскурсии по обители и трапезе)

- Новгородский Кремль, Софийский собор, где будет возможность приложиться к святыням.

Отъезд из Твери в 4:00 утра. Возвращение - в 22:30.

Запись и все вопросы по телефону. 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU