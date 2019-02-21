2019-02-22T00:23:48+03:00
Звезды

В Твери зрители спектакля «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» смогут обсудить постановку с автором пьесы Сашей Денисовой

Встреча пройдет Театре драмы
Ирина ТАРАСОВА
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Спектакль пройдет в рамках проекта «PRO театр»Спектакль пройдет в рамках проекта «PRO театр»
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28 февраля на премьере спектакля «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» в Тверском театре драмы всех зрителей ожидает сюрприз: они будут смотреть спектакль вместе с автором пьесы Сашей Денисовой и режиссёром Александром Павлишиным. А сразу после спектакля в рамках проекта «PRO театр» состоится обсуждение увиденного.

Саша Денисова – шеф-драматург столичного Центра имени Мейерхольда, входит в шестёрку лучших драматургов современности по версии «Timeout», её спектакли и пьесы идут в ведущих театрах Москвы. Право первой постановки своей пьесы «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» Денисова доверила режиссёру Тверского театра драмы Александру Павлишину. Впервые о том, что «ЛАЙК…» вскоре взойдёт на подмостки театра, театралы узнали 23 сентября, когда в рамках проекта «PRO театр» и лекции Павла Руднева состоялась публичная читка.

Действие пьесы происходит в Фейсбуке, а прототипами героев стали реальные люди. Зрителям премьеры предстоит увидеть иммерсивный спектакль, где они на правах участников будут наблюдать, как развернуться судьбы героев, и решат, ставить ли им за это свой «лайк».

На сегодня свободные билеты на спектакль остались только на 5 и 31 марта.

Напомним, «PRO театр» – это совместный проект Тверского академического театра драмы и лектория «Живое слово», который создан ради того, чтобы погрузить зрителей в мир театрального закулисья. Организаторы уверены: чтобы ещё больше полюбить театр, его важно понять. Для этого театр с лекциями и встречами о театральном искусстве XXI века посещают ведущие критики, театроведы, драматурги. В рамках проекта уже состоялись встречи с Павлом Рудневым и Глебом Ситковским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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