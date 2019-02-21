2019-02-21T20:38:39+03:00
Происшествия

Один человек пострадал во время пожара в квартире в Твери

Огонь оперативно ликвидировали спасатели
Виктория ЖУКОВА
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Огонь оперативно ликвидировали спасателиОгонь оперативно ликвидировали спасателиФото: Ольга Крыльцова
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В Твери вечером 21 февраля загорелась квартира, расположенная на первом этаже пятиэтажки на улице Георгиевская в микрорайоне Мамулино.

На месте происшествия работали отделения пожарно-спасательных частей №№1, 2 и 4. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:56. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Во время пожара пострадал один человек. Его на «скорой» доставили в больницу. Остальные жильцы дома оперативно вышли на безопасное расстояние. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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