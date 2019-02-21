Более десяти новых детских садов построят в ближайшие три года в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:33 2019-02-21T20:33:58+03:00

Строительство двух детских садиков в регионе уже началось Фото: Мария ЛЕНЦ

Это позволит открыть около 1700 новых мест для дошкольников

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В 2019 году на строительство детских учреждений предусмотрено более 325 миллионов рублей федеральных и региональных средств.

Начато строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Новые учреждения также планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе.

Кроме того, в настоящее время строится школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность», школа на 1224 места в «Брусилово». Ведётся проектирование школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU