2019-02-21T20:33:58+03:00
Общество

Более десяти новых детских садов построят в ближайшие три года в Тверской области

Это позволит открыть около 1700 новых мест для дошкольников
Виктория ТУШКОВА
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Строительство двух детских садиков в регионе уже началосьСтроительство двух детских садиков в регионе уже началосьФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2019 году на строительство детских учреждений предусмотрено более 325 миллионов рублей федеральных и региональных средств.

Начато строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Новые учреждения также планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе.

Кроме того, в настоящее время строится школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность», школа на 1224 места в «Брусилово». Ведётся проектирование школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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