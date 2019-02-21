Казанский монастырь в Вышнем Волочке Тверской области отреставрируют
Сегодня, 21 февраля, в монастыре пошло совещание по вопросам его реставрации. В совещании участвовали зампред Правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Игорь Руденя и митрополит Савва.
Казанский монастырь был основан в 1881 году. Центральное место в комплексе занимает живописный Казанский собор 1882 года. Также в архитектурный ансамбль входят колокольня с надвратной церковью, церковь Боголюбской Божьей Матери с настоятельским корпусом, гостиница и трапезная, больничный корпус и другие постройки.
На рубеже XIX-XX веков Казанская обитель считалась самой крупной из женских монастырей Тверской епархии.
После революции 1917 года монастырь была закрыт, на территории разместили воинскую часть. Многие постройки в это время оказались утрачены. Обитель стала возрождаться в 1991 году, тогда же начались первые реставрационные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU