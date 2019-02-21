2019-02-21T20:05:20+03:00
Общество

Казанский монастырь в Вышнем Волочке Тверской области отреставрируют

Казанский монастырь относится к объектам культурного наследия регионального значения
Виктория ТУШКОВА
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Казанский монастырь в Вышнем Волочке. Фото: ПТОКазанский монастырь в Вышнем Волочке. Фото: ПТО
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Сегодня, 21 февраля, в монастыре пошло совещание по вопросам его реставрации. В совещании участвовали зампред Правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Игорь Руденя и митрополит Савва.

Казанский монастырь был основан в 1881 году. Центральное место в комплексе занимает живописный Казанский собор 1882 года. Также в архитектурный ансамбль входят колокольня с надвратной церковью, церковь Боголюбской Божьей Матери с настоятельским корпусом, гостиница и трапезная, больничный корпус и другие постройки.

На рубеже XIX-XX веков Казанская обитель считалась самой крупной из женских монастырей Тверской епархии.

После революции 1917 года монастырь была закрыт, на территории разместили воинскую часть. Многие постройки в это время оказались утрачены. Обитель стала возрождаться в 1991 году, тогда же начались первые реставрационные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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