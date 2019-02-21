Девушки-волонтеры из Твери на 23 февраля подарят солдатам открытки
В городе пройдет акция "Мы верим в тебя, солдат!"
Открытки были изготовлены на основе работы победителя конкурса Фото: администрация Твери
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В Твери пройдет молодежной акции «Мы верим в тебя, солдат!». На 23 февраля девушки из тверских волонтёрских организаций подарят открытки солдатам, которые проходят срочную службу в восьми воинских частях города.
В администрации Твери сообщили, что открытки были изготовлены на основе работы победителя конкурса. Лучшим оказался рисунок ученицы школы № 45 Данила Соловьева. Акция продлится до 24 февраля.
Кроме того, в воинских частях пройдут праздничные концерты-поздравления. А в городе запланирован целый ряд интересных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU