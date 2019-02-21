2019-02-21T18:11:52+03:00
Спорт

Тверская спортсменка Алена Гордеева завоевала "золото" на юниорском первенстве России

Спортсменка получившая "серебро" отстала от Алены на 1,3 метра
Виктория ЖУКОВА
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Алёна Гордеева привыкла оставлять соперников позади Фото: областной комитет по физической культуре и спортуАлёна Гордеева привыкла оставлять соперников позади Фото: областной комитет по физической культуре и спорту
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Представители Тверской области приняли участие в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Проходили соревнования с 19 по 21 февраля в легкоатлетическом манеже Санкт-Петербурга.

20 февраля на состязании выступали юниорки. Звание победителя первенства России завоевала тверская спортсменка Алена Гордеева (Бугакова). Девушка послала снаряд на 17 метров 78 сантиметров. Второе место на первенстве заняла Снежана Трофимец (выступила с результатом 16.48 метров), а «бронза» у Екатерины Шумихина (15.08 метров).

В областной спорткомитете напомнили, что ранее Алена выиграла чемпионат России, который проходил в Москве. На взрослом уровне ей удалось показать 18.20 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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