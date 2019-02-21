Тверская спортсменка Алена Гордеева завоевала "золото" на юниорском первенстве России

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-21T18:11:52+03:00

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Представители Тверской области приняли участие в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Проходили соревнования с 19 по 21 февраля в легкоатлетическом манеже Санкт-Петербурга.

20 февраля на состязании выступали юниорки. Звание победителя первенства России завоевала тверская спортсменка Алена Гордеева (Бугакова). Девушка послала снаряд на 17 метров 78 сантиметров. Второе место на первенстве заняла Снежана Трофимец (выступила с результатом 16.48 метров), а «бронза» у Екатерины Шумихина (15.08 метров).

В областной спорткомитете напомнили, что ранее Алена выиграла чемпионат России, который проходил в Москве. На взрослом уровне ей удалось показать 18.20 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU