Новая сцена "Ультра" появится на "Нашествии" в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-21T17:36:50+03:00

В этом году фестиваль отметит свое 20-летие

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В преддверии фестиваля "Нашествие", его организаторы продолжают приятно удивлять меломанов. Например в этом году появится сцена "УЛЬТРА", которая помогла организовать одна из самых знаковых интернет-радиостанций ULTRA.

Организаторы сообщают, что на новой сцене будут выступать отечественные артисты, которые представят на суд гостям фестиваля с яркую и запоминающуюся программу. Можно сказать определенно, что равнодушных точно не будет. Напомним, что 20-й, юбилейный фестиваль "Нашествие" будет проходить в Большое Завидово с 19 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU