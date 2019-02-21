Новая сцена "Ультра" появится на "Нашествии" в Тверской области
В этом году фестиваль отметит свое 20-летие
На Тверскую область надвигается очередное "Нашествие"Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В преддверии фестиваля "Нашествие", его организаторы продолжают приятно удивлять меломанов. Например в этом году появится сцена "УЛЬТРА", которая помогла организовать одна из самых знаковых интернет-радиостанций ULTRA.
Организаторы сообщают, что на новой сцене будут выступать отечественные артисты, которые представят на суд гостям фестиваля с яркую и запоминающуюся программу. Можно сказать определенно, что равнодушных точно не будет. Напомним, что 20-й, юбилейный фестиваль "Нашествие" будет проходить в Большое Завидово с 19 по 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU