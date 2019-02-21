Безработного жителя Тверской области подозревается в совершении кражи

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-21T17:15:04+03:00

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В Осташковском районе Тверской области полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. К силовикам с заявлением о пропаже имущества из дачного дома обратилась 60-летняя жительница Москвы.

Потерпевшая рассказала о том, что неизвестный украл из строения электроинструменты. Когда силовики прибыли на место преступления, они изъяли улики, который оставил злоумышленник, после чего принялись его искать. В результате оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый и безработный 36-летний житель Осташкова.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU