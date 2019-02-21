Экс-главврач Перинатального центра Тверской области требует более полумиллиона рублей за моральный ущерб

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-21T17:03:15+03:00

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В Твери Заволжский районный суд получил заявление о реабилитации экс-главврача Тверского перинатального центра. Татьяну Гурскую обвиняли сначала в превышении должностных полномочий, а потом в мошенничестве. Но спустя годы следствия уголовное дело в отношении врача было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Теперь Гурская требует компенсацию по невыплаченной зарплате и судебных расходов.

Напомним, разбирательства по громкому делу начались еще в марте 2011 года. Тогда Татьяна Гурская заключила с одной из турфирм Твери договор на поездку на семинар «Европейское здравоохранение. Опыт медицинских учреждений Бельгии» в Брюссель. Деньги были переведены со счёта Перинатального центра. За необоснованное расходование внебюджетных средств учреждения в 2013 году в отношении Гурской было возбуждено уголовное дело.

В течение пяти лет Татьяна со своим заместителем по экономическим вопросам Надеждой Ивановой доказывали, что они действительно были на обучающем семинаре, а не в туристической поездке. В ноябре 2018 года уголовное дело был прекращено.

Новое судебное заседание запланировано на 22 февраля. Гурская требует возместить причинённый ей имущественный вред - выплатить зарплату за весь период, когда она принимала участие в судебных заседаниях (сумме почти в 488 тысяч рублей). Также она просит возместить расходы на поездки для себя и адвоката (еще 75 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU