На железнодорожном вокзале Твери пройдет праздничный концерт и выставка автомобилей военных лет

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-21T16:35:59+03:00

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В Твери на железнодорожном вокзале пройдет концерт, посвященный сразу двум памятным датам: Дню защитника Отечества и 75-летию открытия железнодорожного движения от Ленинграда до Москвы после снятия блокады.

Основные юбилейные мероприятия начнутся в 12.00. Перед зрителями в зале ожидания железнодорожного вокзала выступят участники студии патриотического воспитания "Отечество", фольклорный ансамбль "Славяночка", хор ветеранов, гусляры, учащиеся музыкальных школ и победители смотра-конкурса строевой песни школы №25.

Также на площади перед вокзалом откроется выставка автомобилей военных лет. А в музее тверских железнодорожников, который находится рядом с вокзалом с 10:00 до 15:00 будет работать экспозиция "Железнодорожники в Великую Отечественную войну".

ИСТОЧНИК KP.RU