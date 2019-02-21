В православной выставке «От покаяния к воскресению России» в Твери примут участие более 50 храмов и монастырей

21 Февр. 23:00 2019-02-22T00:06:46+03:00

Открытие мероприятия начнется с молебна, который возглавит митрополит Тверской и Кашинский Савва

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С 1 по 6 марта по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы в Твери пройдет IV православная выставка «От покаяния к воскресению России».

На площадке будут представлены святыни: ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона с частицами мощей святой четы: благоверных князя Михаила Тверского и княгини Анны

В православном проекте примут участие более 50 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Молдовы, Греции и Украины. В Тверь прибудут иконы, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия. Здесь же посетители смогут приобрести натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, продукцию пчеловодства, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти. Также на выставке будут представлены мясные и рыбные деликатесы, травы и чаи от производителей. Свою продукцию привезут швейные и трикотажные фабрики.

В рамках выставки запланирована и культурно-просветительская программа, в ходе которой, посетители смогут поучаствовать в беседах со священниками, посмотреть фильмы, посвященные православным праздникам.

Торжественное открытие выставки состоится 1 марта в 12:00 и начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Завершится выставка 6 марта.

ТЦ «Олимп» (2 этаж)

пр. Тверской, 2.

Время работы: 1-5 марта — с 10:00 до 19:00, 6 марта — с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU