2019-02-21T16:00:03+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении автобуса и «ЗИЛа» в Твери

На месте происшествия работали автоинспекторы и медики
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в поселке имени КрупскойАвария произошла в поселке имени КрупскойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери днем 21 февраля на пересечении улиц Тургенева и Луговая столкнулись пассажирский автобус и грузовик ЗИЛ.

По предварительным данным, водитель грузовика выезжал с второстепенной дороги. Он не заметил и уступил проезд автобусу МАЗ, который двигался прямо по главной дороге. После удара МАЗ закрутило, пассажиры в салоне упали. Трое из них получили серьезные травмы. Среди пострадавших две женщины и мужчина. Их доставили в больницу. Остальных пассажиров после аварии пересадили на другой рейс.

Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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