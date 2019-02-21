Три человека пострадали при столкновении автобуса и «ЗИЛа» в Твери
На месте происшествия работали автоинспекторы и медики
Авария произошла в поселке имени КрупскойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери днем 21 февраля на пересечении улиц Тургенева и Луговая столкнулись пассажирский автобус и грузовик ЗИЛ.
По предварительным данным, водитель грузовика выезжал с второстепенной дороги. Он не заметил и уступил проезд автобусу МАЗ, который двигался прямо по главной дороге. После удара МАЗ закрутило, пассажиры в салоне упали. Трое из них получили серьезные травмы. Среди пострадавших две женщины и мужчина. Их доставили в больницу. Остальных пассажиров после аварии пересадили на другой рейс.
Подробности случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU