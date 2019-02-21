Танк Т-34 торжественно откроют в парке Победы Твери в День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-21T15:23:04+03:00

Горожан в этот день ждёт праздничная программа и фейерверк

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Празднование 23 февраля, Дня защитника Отечества, в областной столице начнётся в 9:00 с церемоний возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям. В 11 часов церемония пройдёт у стелы «Город воинской славы».

Торжества продолжатся в парке Победы, где в 12:30 пройдет торжественное открытие ещё одного экспоната музея военной техники под открытым небом – легендарного танка Т-34, участвовавшего в сражениях Великой Отечественной войны - сообщает администрация Твери. В парке запланирована культурно-развлекательная программа и развернётся традиционная полевая кухня.

В час дня всех желающих приглашают в Горсад на военно-патриотическую игру «Зарница». На эстраде выступят танцевальные и вокальные коллективы, кроме того, в городском саду также развернут полевую кухню.

Завершится день защитника Отечества праздничным фейерверком возле Обелиска Победы, который начнётся в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU