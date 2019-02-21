Директора школы в Тверской области оштрафовали за холод в учебных кабинетах

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-21T15:18:47+03:00

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В учебных заведениях Тверской области изменили температурный режим. Проверку проводили сотрудники прокуратуры Спировского района с привлечением фельдшера-лаборанта из регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Зафиксировано, что температура воздуха в учебных кабинетах не соответствуют нормам воздушно-теплового режима, то есть дети учились в холодных помещениях.

- В целях защиты прав несовершеннолетних, заведующей филиалом и директору МОУ СОШ № 2 Спирово прокурором внесены представления об устранении нарушений закона, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге в отношении уполномоченного должностного лица Выдропужской общеобразовательной школы возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU