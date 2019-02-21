Жители Тверской области летом могут испытать дефицит молочных продуктов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-21T14:36:41+03:00

Молочные продукты на полки магазинов возможно будут поступать с задержкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазинам нужно время, чтобы перестроить работу согласно нововведениям

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Летом 2019 года в России ожидаются перебои в поставках молочной продукции. Связано это с вступлением в силу приказа Минсельхоза, согласно которому в систему Меркурий необходимо будет внести всю информацию о ветеринарных сопроводительных документах на готовую молочную продукцию.

Нововведения помогут выявлять некачественную продукцию и фальсификацию товаров. Также система Меркурий может отследить перемещение продовольственных потоков и их происхождение.

Жителей Тверской области, которые покупают молочные товары в ассоциации компаний розничной торговли, в том числе магазинах сети "Перекресток", "Пятерочка", "Ашан", "Дикси", предупреждают, что летом поставки молочной продукции могут задержаться. Возможные перебои прогнозируются с 1 июля. Коснётся это молока, сливочного масла, творога и сметаны.

ИСТОЧНИК KP.RU