Жители Тверской области летом могут испытать дефицит молочных продуктов
Летом 2019 года в России ожидаются перебои в поставках молочной продукции. Связано это с вступлением в силу приказа Минсельхоза, согласно которому в систему Меркурий необходимо будет внести всю информацию о ветеринарных сопроводительных документах на готовую молочную продукцию.
Нововведения помогут выявлять некачественную продукцию и фальсификацию товаров. Также система Меркурий может отследить перемещение продовольственных потоков и их происхождение.
Жителей Тверской области, которые покупают молочные товары в ассоциации компаний розничной торговли, в том числе магазинах сети "Перекресток", "Пятерочка", "Ашан", "Дикси", предупреждают, что летом поставки молочной продукции могут задержаться. Возможные перебои прогнозируются с 1 июля. Коснётся это молока, сливочного масла, творога и сметаны.
ИСТОЧНИК KP.RU