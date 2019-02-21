Посетитель кафе в Твери лишился телефона, оставив его без присмотра на барной стойке

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-21T14:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери у 36-летнего жителя похитили мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина обратился к полицейским за помощью и рассказал, что пропал гаджет во время его пребывания в одном из кафе.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что потерпевший сам оставил телефон без присмотра на барной стойке.

Полицейским удалось установили личность подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

- Мужчина доставлен в полицию, где дал признательные показания, а также выдал похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают жителям, что при нахождении в развлекательных заведениях нельзя оставлять без присмотра свои личные вещи: мобильные телефоны, ювелирные украшения, сумки, кошельки.

ИСТОЧНИК KP.RU