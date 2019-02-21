Жители Тверской области возле магазина утром нашли перевернутый автомобиль

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-21T13:23:09+03:00

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В четверг, утром 21 февраля в Тверской области перевернулась легковой автомобиль. Иномарку обнаружили жители Конаково возле магазина "День и ночь" на улице Васильковского.

Очевидцы предположили, что авария произошла ночью и рано утром. Видимо, водитель не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась, застряв между деревьев. По предварительной информации, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не было.

Кадры с места уже гуляют по местным пабликах в соцсетях. в региональном УГИБДД России

ИСТОЧНИК KP.RU