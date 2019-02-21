Жители Тверской области возле магазина утром нашли перевернутый автомобиль
Подробности случившегося устанавливают автоинспекторы
Очевидцы выложили фото в соцсети Фото: vk,com/ «Подслушано в Конаково | КНК»
Изменить размер текста:
В четверг, утром 21 февраля в Тверской области перевернулась легковой автомобиль. Иномарку обнаружили жители Конаково возле магазина "День и ночь" на улице Васильковского.
Очевидцы предположили, что авария произошла ночью и рано утром. Видимо, водитель не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась, застряв между деревьев. По предварительной информации, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не было.
Кадры с места уже гуляют по местным пабликах в соцсетях. в региональном УГИБДД России
ИСТОЧНИК KP.RU