На месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища заложили камень

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-21T13:15:57+03:00

Участие в мероприятии приняли: выпускник заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник ВОВ Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, а также юнармейцы. Фото: ПТО

В Мигалово планируют построить целый городок для суворовцев

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Тверское суворовское военное училище планирует переехать в микрорайон Мигалово. 21 февраля в Твери прошла торжественная церемония закладки камня на месте будущего комплекса.

Новый комплекс будет отвечать самым современным требованиям. Проект включает в себя трехэтажный главный учебный корпус училища на 560 мест, два четырехэтажных спальных корпуса, столовую с переходами, медпункт, площадь для торжественных построений, отдельный плац, спортивный городок с бассейном и ледовым катком. В учебном заведении планируется, развивать IT-направление, роботехнику и моделирование.

Осуществлять строительство будут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России.

Планируется, что строительство первой очереди закончиться 1 сентября 2020 года, второй - 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU