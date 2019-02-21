На месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища заложили камень
Тверское суворовское военное училище планирует переехать в микрорайон Мигалово. 21 февраля в Твери прошла торжественная церемония закладки камня на месте будущего комплекса.
Новый комплекс будет отвечать самым современным требованиям. Проект включает в себя трехэтажный главный учебный корпус училища на 560 мест, два четырехэтажных спальных корпуса, столовую с переходами, медпункт, площадь для торжественных построений, отдельный плац, спортивный городок с бассейном и ледовым катком. В учебном заведении планируется, развивать IT-направление, роботехнику и моделирование.
Осуществлять строительство будут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России.
Планируется, что строительство первой очереди закончиться 1 сентября 2020 года, второй - 1 сентября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU