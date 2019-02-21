2019-02-21T12:22:12+03:00
Общество

Сбитая женщина-пешеход в Твери отсудила у водителя 150 тысяч рублей в качестве компенсации

У пострадавшей были диагностированы серьезные травмы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Во время аварии женщина получила серьезные травмыВо время аварии женщина получила серьезные травмыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительница Твери через суд взыскала компенсацию морального вреда с водителя, который наехал на нее 29 августа 2018 года. В тот день пострадавшая со знакомым шла по улице 1-ая Вагонников. Их не заметил и сбил водитель автомобиля «БМВ».

В результате у женщины были диагностированы травмы, которые расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе Заволжского районного суда уточнили, что судебно-медицинский эксперт обнаружил у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и раны, закрытые и внутрисуставные переломы тела и другие повреждения.

Суд обязан в итоге виновника выплатить женщине 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24