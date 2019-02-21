Сбитая женщина-пешеход в Твери отсудила у водителя 150 тысяч рублей в качестве компенсации

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-21T12:22:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Твери через суд взыскала компенсацию морального вреда с водителя, который наехал на нее 29 августа 2018 года. В тот день пострадавшая со знакомым шла по улице 1-ая Вагонников. Их не заметил и сбил водитель автомобиля «БМВ».

В результате у женщины были диагностированы травмы, которые расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе Заволжского районного суда уточнили, что судебно-медицинский эксперт обнаружил у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и раны, закрытые и внутрисуставные переломы тела и другие повреждения.

Суд обязан в итоге виновника выплатить женщине 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU