В Твери автомобилист сбил на "зебре" молодую девушку

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-21T11:58:46+03:00

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В среду, 20 февраля, на проспекте 50 лет Октября в районе дома №24, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала 24-летняя девушка. Авария случилась, когда на часах было около 19:50.

Дорожные полицейские выяснили, что 52-летний водитель "Huindai Creta" сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП потерпевшая была доставлена в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU