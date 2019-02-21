В Твери автомобилист сбил на "зебре" молодую девушку
Потерпевшей понадобилась госпитализация
Девушке понадобилась госпитализацияФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 20 февраля, на проспекте 50 лет Октября в районе дома №24, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала 24-летняя девушка. Авария случилась, когда на часах было около 19:50.
Дорожные полицейские выяснили, что 52-летний водитель "Huindai Creta" сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП потерпевшая была доставлена в больницу с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU