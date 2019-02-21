Из психоневрологического интерната Тверской области сбежал молодой мужчина
Волонтерам нужна помощь
Мужчина ушел 20 февраля Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области 20 февраля из Кимрского психоневрологического интерната сбежал 26-летний мужчина. Местонахождение Иванова Николая Валерьевича до сих пор неизвестно.
Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» присоединились к поискам. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефонам: 89301761561, 89036947271 или 102.
Ростом пропавший 160-165 сантиметров, имеет худощавое телосложение и короткую стрижку. Одет был в черную куртку, черные спортивные штаны, шапку и черные «дутики».
ИСТОЧНИК KP.RU